Re Carlo | l’annuncio choc che scuote la monarchia | il principe Harry rientra in fretta per il padre

(Di martedì 6 febbraio 2024) Pubblicato il 6 Febbraio, 2024 “Sua Maestà ha iniziato oggi una serie di trattamenti durante i quali i medici gli hanno consigliato di posporre i suoi impegni pubblici. Sua Maestà continuerà però ad occuparsi degli Affari di Stato correnti come al solito”. Così si legge nel comunicato ufficiale di Buckingham Palace.è arrivato come un fulmine a ciel sereno, all’apertura del notiziario delle 18 della Bbc. Reha il cancro. Lo si era appena visto in pubblico, a Sandrigham, domenica, insieme con la moglie Camilla mentre salutava sorridente la folla e appariva sereno, dopo essere appena uscito dall’ospedale dove era stato operata per una prostata ingrossata. Il tumore non è lì, ma è stato scoperto durante i controlli per l’intervento e ancora non sono stati forniti dettagli sul tipo di cancro di cui soffre il sovrano. La nota ...