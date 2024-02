Re Carlo incontra Harry | il segno della pace o che la malattia è grave Stampa inglese | ipotesi successione

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di martedì 6 febbraio 2024) La famiglia realesta vivendo momenti di grande apprensione per redopo l'annuncio di ieri, 5 febbraio 2024, sulla diagnosi di cancro. Oggi il re, in compagniaregina Camilla, ha lasciato la sua residenza di Londra, Clarence House, dopo un breve incontro con il figlio, arrivato in gran fretta da Los Angeles L'articolo proviene da Firenze Post.