Re Carlo III | le date chiave della sua vita

(Di martedì 6 febbraio 2024) (Adnkronos) – Sovrano più anziano a salire sul trono britannico, erede alla corona che ha atteso più a lungo, il 75enne ReIII affronta ora prove sulla sua salute, dopo che gli è stato diagnosticato un cancro. Ecco lesua: – 14 novembre 1948:nasce a Sandringham, primo figlio dell’allora erede al trono, principessa Elisabetta, e del principe Filippo. – 6 febbraio 1952: muore il nonno Giorgio VI, sua madre è regina e il piccolodiventa erede al trono. – 1 luglio 1969:riceve formalmente il titolo di principe di Galles. – 29 luglio 1981:sposa Lady Diana Spencer. – 21 giugno 1982: nasce il primogenito William, futuro erede al trono. – 15 settembre 1984: nasce il secondogenito Harry. – 28 agosto 1996:divorzia da Diana. – 31 agosto 1997: Diana muore in un incidente stradale a Parigi. – 8 aprile 2005:sposa civilmente Camilla Parker-Bowles. – 29 aprile 2011: il figlio maggiore, William, sposa Kate Middleton. – 22 luglio 2013:diventa nonno per la prima volta, nasce George, figlio maggiore di William e Kate. La linea di discendenza diretta viene così perpetuata. – 19 maggio 2018: il secondo figlio, Harry, sposa Meghan Markle. – 8 settembre 2022:diventa re alla mortemadre, Elisabetta II. – 6 maggio 2023:viene incoronato, assieme alla regina Camilla, nell’abbazia di Westminster. L'articolo proviene da Italia Sera.

