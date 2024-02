Re Carlo III incontra Harry poi si trasferisce a Sandringham | proseguirà qui le cure per il cancro

Roma, 6 feb. (Adnkronos Salute) - "Dalla Royal Family non trapelano informazioni sulla salute di re Carlo III, figurarsi dai nostri colleghi urologi ... (iltempo)

Roma, 6 feb. (Adnkronos Salute) - "Dalla Royal Family non trapelano informazioni sulla salute di re Carlo III, figurarsi dai nostri colleghi ... (ilgiornaleditalia)

ma che oggi viene riconosciuta pienamente come regina e pilastro al fianco di Carlo III nel momento più difficile della vita del sovrano.Secondo fonti londinesi ben informate, è stato diagnosticato a Re Carlo III un tumore alla vescica. La notizia è stata riportata da Dagospia. Si precisa che la sopravvivenza è stimata in 5 anni e che ...(LaPresse) Il principe Harry è arrivato nel pomeriggio a Londra dalla California per incontrare suo padre, re Carlo III, al quale è ...