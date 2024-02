Re Carlo III ha il cancro | l’annuncio di Buckingham Palace

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 6 febbraio 2024) ReIII ha il: al sovrano è stata diagnosticata una forma di, ha dichiarato, spiegando che il tumore non è alla prostata, ma è stato diagnosticato a margine dell’intervento cui il re è stato sottoposto poco più di una settimana fa nella London Clinic. Il palazzo non ha indicato dove ilsia localizzato né di che tipo sia, limitandosi a sottolineare che il tumore è considerato trattabile e cheha iniziato oggi stesso un ciclo di “trattamenti regolari”. La corte aggiunge che “la pausa” negli impegni pubblici ufficiali iniziata dopo l’intervento alla prostata è destinata a questo punto ad allungarsi e che altri membri senior della famiglia reale saranno chiamati a fare le veci. Ma anche che il re intende per il momento ...