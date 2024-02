Re Carlo ha il cancro | il principe Harry volerà a Londra senza Meghan

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024), 6 febbraio 2024 – E’ arrivata ieri come un fulmine a ciel (quasi) sereno la notizia del tumore di ree sono subito cambiati gli equilibri all’interno della Casa reale britannica. A cominciare dai rapporti più delicati, quelli con il, che appreso della malattia del padre, ha deciso che appena possibileda solo a. Secondo quanto riporta la Bbc, la mogliee i figli Archie e Lillibet resteranno nella loro casa in California. La visita dial padre, sottolinea la Bbc, fa sperare in una riconciliazione all'interno della famiglia reale britannica dopo le tensioni tra il più giovane dei principi con fratello William e con il Re. Secondo quanto racconta il Daily Mail, il re ha chiamato personalmente ...