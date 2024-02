Re Carlo ha il cancro | Harry vola dal padre e William torna in servizio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Londra, 6 febbraio 2024 – ReIII ha un tumore. A meno di un anno dall’incoronazione ufficiale (il 6 maggio scorso) – il 75enne reIII ha rivelato al mondo di avere un. Il sovrano lo avrebbe scoperto dopo l’intervento alla prostata a cui è stato sottoposto la scorsa settimana. I test medici richiesti per l’operazione hanno rivelato che Sua Maestà presentava una situazione ben più preoccupante, ovvero un tumore a proposito del quale palazzo non intende dare dettagli, se non per smentire che si tratti dialla prostata. Buckingham Palace ha confermato chesarebbeto a Londra ieri mattina (dalla tenuta reale di Sandringham, nel Norfolk) per iniziare le cure come paziente in day hospital e avrebbe poi dormito a Londra nella residenza di Clarence House, ...