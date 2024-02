Re Carlo ha il cancro | dalla prognosi al ritorno di Harry | le 7 cose che sappiamo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 6 febbraio 2024) Domenica scorsa, a Sandringham, reè stato fotografato mentre andava a messa con la regina Camilla. Una scena che aveva fatto tirare un sospiro di sollievo: dopo l’intervento alla prostata subito a fine gennaio vi era la prova concreta che il monarca si fosse ripreso e stesse bene. Nella tarda serata del 6 febbraio, poi, l’annuncio shock: il re ha il. Viene emesso un comunicato ufficiale da Buckingham Palace, senza troppi giri di parole. Il mondo resta basito, ignaro – come tutta la royal family, d’altronde – che un tumore avesse colpito il primogenito della regina Elisabetta. Nessuno se l’aspettava, men che meno in un periodo in cui si sono già susseguite tutta una serie di notizie nefaste per la salute dei Windsor. Re ...