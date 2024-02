Re Carlo | che malattia ha | cosa sappiamo del cancro

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 6 febbraio 2024) – ReIII ha un, lo stesso brutto male che 72 anni fa si portò via prematuramente il nonno Giorgio VI, sovrano della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, al quale successe Elisabetta II. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Rericoverato in ospedale:sta succedendo Leggi anche: Kate Middleton operata, la preoccupazione di ReLa notizia che Reha unha scosso il Regno Unito: l’indiscrezione, poi confermata da Buckingham Palace è arrivata dopo l’intervento chirurgico alla prostata del 26 gennaio scorso per una condizione diagnosticata come «benigna». La convalescenza del sovrano avrebbe dovuto avere una breve durata. Alla luce però di alcuni esami sarebbe emersa poi una forma tumorale, che nulla ...