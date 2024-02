Re Carlo | abdicazione o Regency Act | regno al bivio dopo la diagnosi di cancro

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 6 febbraio 2024) La monarchia britannica non è mai stata così fragile. Il figlio della defunta Elisabetta, Andrea, è oggetto di turpi scandali. Il secondo genito dell’attuale re, Harry, è ormai estraneo al palazzo. La consorte dell’erede al trono è ricoverata in ospedale da settimane, nella speranza non sia nulla di grave. Sono preoccupanti eccome, invece, le condizioni di salute di Re, affetto da un. E ci si chiede cosa ne farà della Corona, se la lascerà al figlio con un po’ di anticipo su quanto previsto, con l’, o cederà il potere – temporaneamente – alla moglie con unAct. Re, ipotesiAnziano e malato, il Re potrebbe scegliere di far qualcosa che in Inghilterra non si fa più da quasi cento anni: abdicare. Così come, meno di un mese fa, ha scelto di ...