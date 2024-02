Razzismo – La Liga denuncia nuove offese a Vinicius del Real Madrid

La Liga ha presentato una denuncia alla magistratura per gli insulti razzisti rivolti a Vinicius Junior prima della partita di campionato della scorsa settimana che vedeva il Real Madrid ospite del Ge ...commesso durante un incontro in Liga di ieri sera, sta mettendo di nuovo in subbuglio il calcio spagnolo, alle prese da tempo con episodi di razzismo e travolto mesi fa dal caso di Jenni Hermoso. Le ...La Liga ha presentato una denuncia alla magistratura per gli insulti razzisti rivolti a Vinicius Junior prima della partita di campionato della scorsa settimana che vedeva il Real Madrid ospite del Ge ...