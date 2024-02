Raw 05 02 2024 Hunting for qualification

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 6 febbraio 2024) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dall’ Enterprise Center di St. Louis, Missouri. Lo show inizia con Seth Rollins che raggiunge il ring. Da il suo benvenuto al pubblico poi gli ricorda quello che è successo a SmackDown a Cody Rhodes. Invita quindi quest’ultimo sul ring. Appena raggiunge il medesimo Seth gli dice che mantiene quello che dice e il suo titolo è quello più prestigioso. Ha bisogno di un match con Cody a WrestleMania, così come gli serve anche a Cody. Per sapere chi è il migliore devono affrontarsi e gli chiede se lo vuole affrontare a WrestleMania. Gli interrompe Drew McIntyre. Dice che entrambi sono stati guidati verso WrestleMania, ma stavano per rovinare tutto. A Rhodes dice che la loro storia deve ancora finire, è da due anni che sta aspettando. Seth poi riprende la parola, dice allo scozzese che non è sicuro che possa essere ...