Ravezzani | «Calhanoglu | l’Inter lo ha preso solo per un motivo»

Fabio ha parlato di Hakan, centrocampista turco dell'Inter arrivato al club nerazzurro nel giugno del 2021. Queste le parole di Fabio su Twitter. "Calha era evidentemente il calciatore migliore sul mercato 3 anni fa. Giovane, esperto, costo zero. Pioli l'aveva indicato come essenziale. Il Milan, follemente, l'ha perso per 500 mila euro. La Juve ha dormito. L'Inter lo ha preso per infortunio Eriksen. Follie del calcio".