Rapinatore a 16 anni | arrestato La vittima è un coetaneo

(Di martedì 6 febbraio 2024) Firenze, 6 febbraio 2024 – Rapinato da due coetanei per pochi spiccioli. Un fatto che risale a luglio scorso, ma che oggi è arrivato all’individuazione di uno dei colpevoli. Ed è una storia triste di gioventù sbandata e bruciata. Il fatto: luglio scorso, un 16enne viene avvicinato da due coetanei ai giardini della Montagnola. Gli chiedono 2 euro, il ragazzo capisce di avere a che fare con due poco raccomandabili e tira fuori il portafogli: meglio accontentarli. Alla vista del borsellino, però, i due giovani sbandati vi si avventano e costringono il malcapitato a svuotarlo. Pochi spiccioli e una banconota da 5 euro, poi gli intimano di consegnare le cuffiette che indossa. Al di là del bottino si tratta di una vera e propria rapina. Il sedicenne, ancora spaventato, decide così di presentarsi il giorno stesso insieme al padre alla stazione carabinieri di Campo di Marte per sporgere ...

