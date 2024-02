Ranucci a La7 | “Cartabia? Sono preoccupatissimo per la libertà di stampa” Ed elenca le ultime querele ricevute dalla destra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) “molto preoccupato per il futuro delladi informazione. A me, per esempio, preoccupa moltissimo la riforma: ci sveglieremo improvvisamente in un mondo migliore senza aver fatto nulla per meritarcelo ma solo perché non possiamo raccontarne le nefandezze“. Così a Otto e mezzo (La7) il giornalista Sigfridocommenta la leggee le conseguenze sul diritto di cronaca, sottolineando: “Dal gennaio del 2025 non potremo parlare più di persone cheal centro di procedimenti penali e neppure dei reati relativi o di altri dettagli finché non finisce il processo. Se poi, come prevede la riforma, i processi non si chiudono entro 2 anni in Appello ed entro un anno in Cassazione, scatta l’improcedibilità, cioè il processo cessa. E ...