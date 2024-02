Ranieri | «Una buona prestazione rovinata dai goal subiti»

(Di martedì 6 febbraio 2024) L’allenatore del Cagliari Claudiosi è espresso così sulla partita giocata stasera contro la Roma. Ecco le parole L’allenatore giallorossoha parlato a DAZN dopo il match di Serie A tra la Roma e il Cagliari nel post gara. GARA – «Lac’è stata ma abbiamo preso subito gol e manda all’aria tutti i piani quasi. La Roma è stata troppo forte e non siamo riusciti ad essere determinati, devo riconoscere i meriti ai giallorossi» GOL– «Tutto pensavo tranne che prendere gol da calcio piazzato, purtroppo sono stati più bravi loro. All’ultimo puoi non avere attenzione, ma al primo angolo dovevamo essere super attenti. Ne parleremo» CONTINUA SU CAGLIARINEWS24

Il Cagliari inizia bene il secondo tempo ma poi subisce al 50’ il rigore del 3-0 calciato da Dybala e concesso per un fallo di mano in area di Petagna. La serata da incubo prosegue al 59’ con ...C’è Roma-Cagliari a chiudere questa giornata di serie A. All’Olimpico, la Roma prova ad accorciare sulla zona Champions, il Cagliari prova ad uscire dalla zona rossa e a staccare l’Empoli ...Il Cagliari soccombe all'Olimpico sotto i colpi della squadra giallorossa. Squadra troppo fragile, cambi tardivi, atteggiamento non all'altezza alcuni dei motivi della debacle ...