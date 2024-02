Rakuten TV | tutte le novità di Febbraio

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 6 febbraio 2024)TV, rispettata piattaforma streaming, ha rinnovato la sua programmazione per, con un’ampia varietà di offerte per tutti i gusti. Da blockbuster recenti come ‘Napoleon‘ e ‘Comandante‘, a film d’animazione adatti per la famiglia come ‘Wonka‘ e ‘Me Contro Te: Il Film – Vacanze in Transilvania‘.didiTV Inizia il mese diTV offre un ricco catalogo dell’entertainment, dalla seconda stagione del reality di viaggio Discovering Canary Islands alle moltissimenella sezione TRANSACTIONAL. Fra le offerte imperdibili, svetta il film di Ridley Scott, Napoleon, con Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby, disponibile per l’acquisto dal 9. Da segnalare è anche l’uscita di ...