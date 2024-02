Raisi | l' Iran vuole allontanare i Paesi islamici da Israele

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il presidenteiano Ebrahimha chiesto aiper quale motivo mantengano relazioni connonostante i "crimini e l'infanticidio", sottolineando: "Il regime sionista, ha sempre cospirato contro i musulmani, non sarà mai loro amico". Lo riportano i mediaiani. "daè una delle politiche fondamentali dell', perché se questiavessero tagliato i loro legami prima, oggi non assisteremmo aegli attacchi dicontro il popolo oppresso di Gaza", ha aggiunto in un incontro con il ministro degli Esteri del Sudan Al-Sadiq Ali a Teheran ieri.