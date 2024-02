Rai | solita roccaforte di sinistra | Amadeus e Mengoni cantano “Bella ciao”

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 6 febbraio 2024) Roma, 6 feb – Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato e già si alza il sipario sulle prime uscite politiche, ovviamente a tinte rosse. Incalzati dal giornalista di Striscia la notizia Enrico Lucci,e Marcoprima si dichiarano antifascisti e poi, con tanto di dedica a Giorgia Meloni. Il siparietto diche“Una piccola domanda per te, tu ti puoi definire antifascista?”, così – rivolgendosi ad– Lucci cerca di movimentare la conferenza stampa, in vista della serata inaugurale della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, e scacciare un po’ la noia. La domanda viene accolta inizialmente da una risata ...