Rai | confermata la multa per pubblicità occulta a Instagram durante il Festival

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il TAR del Lazio ha ratificato ladi 175 mila euro nei confronti della Rai per laa favore di(Meta) effettuata da Amadeus insieme a Chiara Ferragnil'edizione dell'anno scorso dal palco dell'Ariston. L'Agcom aveva precedentemente emesso la sanzione, e ora la responsabilità finanziaria ricade sulla Rai, che sarà chiamata a coprire l'importo con i fondi provenienti dai contribuenti. Il caso, originariamente sollevato dall'inviato di Striscia la Notizia, Pinuccio, sarà nuovamente affrontato nel servizio dedicato aldi Sanremo in onda questa sera.

C’era grande attesa per il debutto della quarta stagione di Mare Fuori e ora è finalmente finita. In queste ore, non a caso, è spuntata la data ... (anticipazionitv)

La scomoda serie Dark Side of the Ring tornerà con dieci episodi il prossimo 5 marzo, sempre su Vice TV. I due produttori esecutivi Evan ... (zonawrestling)

Nel giorno in cui inizia il quinto Festival di Sanremo consecutivo targato Amadeus arriva la conferma, da parte del Tar del Lazio, della sanzione ...La quarta sezione del Tar Lazio “ha confermato la sanzione da 175mila euro inflitta dall’Agcom alla Rai per la pubblicità occulta in favore di Instagram fatta da Amadeus e Chiara Ferragni nel corso ...Per ora pare che nessuno si sia messo in contatto con Rai, ma il direttore artistico conferma la disponibilità a ospitarli: "È un problema importante. Se per caso c’è un desiderio di presenza lo ...