Ragazzo di 15 anni accoltellato a scuola | l’aggressione sarebbe nata da una lite per una ragazza

La città di Napoli piange la scomparsa di Daniele Caprio, ragazzo di 17 anni originario di Arzano, che ha perso la sua battaglia contro il tumore stamattina, martedì 6 febbraio. La sua storia ha ...Un grave episodio di violenza scuote Pieve Emanuele: un ragazzo di 15 anni accoltellato da un coetaneo. In un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nelle istituzioni educative, un ...Il 6 febbraio ricorre la Giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili. Il fenomeno è ancora molto diffuso in Africa, dove Amref health Africa lavora per sradicare questa pratica fondata ...