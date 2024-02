Ragazzo accoltellato a scuola nel milanese È grave

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 6 febbraio 2024) Un episodio di aggressione con arma bianca si è verificato poco dopo le 14.15 presso un istituto professionale a Pieve Emanuele, nel, come riportato dal servizio sanitario 118. Secondo le prime informazioni, la vittima è un minorenne che è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. Sul luogo dell'incidente, situato in via Gigli, sono intervenuti il servizio sanitario 118 e i Carabinieri. Il giovane ferito, di cui al momento non sono disponibili dettagli sull'età, presentava un'ampia ferita e unaemorragia.