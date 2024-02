Raccolta firme per la messa in sicurezza del “Ponte della Gioconda”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Arezzo, 06 febbraio 2024 – Torna a far parlare di sé ilRomito, questa volta protagonista di un incontro incentrato sulle opportunità per il territorio ad esso legate, organizzato dall'Associazione Culturale La Rocca in collaborazione con il Comitato Nazionale per la Valorizzazione dei Beni Storici Culturali e Ambientali. Sabato 17 Febbraio alle ore 17.00 infatti, presso il Teatro Comunale di Laterina, lo storico Silvano Vinceti terrà una presentazione sul tema “Romito; il veri. La sua conservazione e valorizzazione come preziose opportunità" Silvano Vinceti, già autore in passato di altre importanti scoperte sul ritratto più famoso del mondo, ha presentato per la prima volta la sua ricerca il 3 Maggio dello scorso anno a Roma, e la sua dichiarazione che sia il ...