Raccolta del Farmaco | Acli in campo con Progetto Vita e Giada onlus

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLedi Benevento anche quest’anno inper la Giornata didelcon la preziosa collaborazione dell’Associazione “” di Pesco Sannita e dei volontari della cooperativadi Colle Sannita: lo rende noto la presidente provinciale Maria Giovanna Pagliarulo. Il Banco Farmaceutico propone la 24esima edizione delladeldal 6 al 12 febbraio 2024: nelle diciotto farmacie di Benevento e provincia che hanno aderito all’iniziativa sarà chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. I giovani volontari saranno presenti presso la farmacia Italiano di via Napoli con il compito di raccogliere tutti i medicinali ...

Arezzo, 5 febbraio 2024 – Le farmacie comunali di Arezzo torna no a ospitare la Giornata di raccolta del Farmaco. L’iniziativa, giunta alla ... (lanazione)

Arezzo, 06 febbraio 2024 – Torna a far parlare di sé il Ponte Romito, questa volta protagonista di un incontro incentrato sulle opportunità per il ... (lanazione)

Torna in Toscana la raccolta del Banco Farmaceutico. Fino al 12 febbraio, nelle farmacie aderenti, i cittadini possono donare medicinali da banco che saranno poi distribuiti alle associazioni caritate ...Residenti e commercianti di piazza degli Artisti e del Vomero-Arenella stanno intanto aderendo a una raccolta firme lanciata contro il provvedimento di pedonalizzazione, la cui revoca è stata chiesta ...Grazie alla ripresa dei mercati azionari la raccolta a inizio 2024 è tornata sopra i 220 miliardi ...Per i comparti azionari la crescita è stata addirittura del 10%, meno per quelli obbligazionari e ...