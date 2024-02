R Emilia | due morti Omicidio-suicidio?

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 6 febbraio 2024) 14.35 E' stato ritrovato in un'auto il corpo di un'anziana donna, in una zona impervia e boscosa,a Ventasso,sull'Appennino Reggiano. Il corpo presenta ferite da arma da taglio. Non lontano,in un burrone,è stato trovato un secondo cadavere, di un uomo più giovane. L'ipotesi è che i due siano madre e figlio, 84 anni lei e 66 lui. Potrebbe trattarsi di un. In corso le indagini.