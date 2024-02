Quote e pronostico vincente Festival di Sanremo 2024 | Annalisa e Angelina Mango le favorite dei bookmaker

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il settantaquattresimodisi svolgerà come sempre al Teatro Ariston dal 6 a 10 febbraio con la conduzione di Amadeus per il quinto anno di fila. In questo articolo come sempre ci occuperemo diantepost e proveremo a fare qualche. Il vincitore se lo vorrà potrà rappresentare l’Italia a Eurovison, InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Pronostici San Remo 1° serata. Inizia il 6 febbraio l'edizione 2024 del Festival. Vediamo tutte le quote e le possibili scommesse.Secondo Snai saranno due donne a contendersi il trionfo, stando alle quote antepost. Subito fuori dalle prime tre posizioni i Negramaro ...Porte violate al 90' "Peacocks" favoriti per le quote contro un Plymouth "forza nove" in casa. Il segno 2 moltiplica la posta per 1.65 mentre l'1 si gioca a 4.60. Il Multigol Casa 1-2 non si può ...