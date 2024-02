Novità per la Pensione anticipata . L?Inps ha pubblicato il messaggio n. 454 del 1° febbraio 2024 con le indicazioni per presentare richiesta per ... (ilmessaggero)

Ecco alcune soluzioni per andare in pensione senza subire le penalizzazioni che invece vengono inflitte ai lavoratori dalla quota 103.Riforma pensioni, Quota 103 veniva utilizzata anche per i prepensionamenti nelle imprese, ma ora non è così appetibile per i lavoratori ...Gentile esperto, sono in pensione categoria VOCUM PENSIONE ANTICIPATA. È compatibile con reddito da lavoro autonomo