Qui Monza Galliani | Il futuro di Palladino? Il 27 maggio»

(Di martedì 6 febbraio 2024) "Inter-Juve? Ovviamente ho visto la partita ma non commento, parlo solo del. L’Inter come organico è nettamente la più forte secondo me, poi nel calcio non sempre vince la squadra più forte". Lo ha dichiarato l’amministratore delegato e vicepresidente vicario delAdrianoprima dell’inizio dell’Assemblea di ieri della Lega Serie A. "di? Abbiamo detto a fine campionato, questi sono i patti ed i patti si rispettano. Il campionato finirà il 26, quindi il 27ci vedremo. Papu Gomez? C’è un’udienza il 12 febbraio, quindi speriamo. Poi nel giro di 2-3 giorni si saprà, non dipende da noi". E sui contratti: "Colpani ha cinque anni. E con la salvezza saranno automatici i rinnnovi di D’Ambrosio e Gagliardini". M.C.

Il Mazzola subisce una pesante sconfitta (5-1) contro lo Scandicci, ma il tecnico Argilli è fiducioso per la ripartenza. Nonostante le difficoltà, la squadra punta sul riscatto e sulla correzione ...A Monza ha preso il via la manifestazione a sostegno di Ilaria Salis, l'attivista di 39 anni in carcere a Budapest, in Ungheria, da un anno ...