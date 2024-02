Questo dolce al caffè ha pochissime calorie ed è buonissimo | provalo!

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di martedì 6 febbraio 2024) Se si è a dieta o si sta provando a mangiare in maniera corretta unalcon pochepuò essere adatto dopo un pasto: ecco come si prepara Come in tantissimi sicuramente già sapranno, in tanti vorrebbero avere un gustosoda poter consumare dopo i pasti, ma alcuni di questi sono davvero troppo calorici; in realtà vi è undavveroale che contiene: ecco la ricetta e cosa c’è da sapere in merito all’argomento in questione.alcon poche? Ecco la ricetta (informazioneoggi.it)Com’è noto, alcuni dolci possono essere davvero molto gustosi anche se contengono poche; infatti, non è ...