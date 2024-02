“Questa è la verità” Beatrice choc sugli autori Grande Fratello | sbrocca e passa una brutta nottata

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024) Puntata ‘pesante’ perLuzzi l’ultima del. Non solo ha dovuto salutare l’amica Fiordaliso, che ha deciso di ritirarsi, ma ha avuto l’ennesimo scontro ferocissimo con Massimiliano Varrese che l’ha talmente avvilita dare la notte insonne. Per fortuna ha potuto trovare l’appoggio di Sergio D’Ottavi e Stefano Miele, che hanno raccolto il suo sfogo. Ma cosa è successo? Dopo la diretta di lunedì 5 febbraio pare cheLuzzi non abbia più “pietà” di nessuno. Si è confrontata con Massimiliano Varrese e a un certo punto è esplosa tirando in mezzo anche glidel reality show. “Quanto sei protetto (Massimiliano, ndr),è la.. per questo non hai niente da dire. Sei incontentabile”, si sente dire nel video ...