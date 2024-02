Quella di Moscot è una tradizione di famiglia

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tutti conoscono gli iconici occhiali di Johnny Depp, ma forse non tutti sanno il nome del brand che li produce. Si chiama, newyorkese fino al midollo, fondato nel Lower East Side 109 anni fa e che è diventato un simbolo dell'occhialeria che va oltre i trend sconfinando immediatamente nell'instant classic. Ma torniamo a Johnny e i suoi Lemtosh, uno dei modelli di punta dell'azienda: «Li ha indossati per la prima volta sul set di "Secret Window" e da allora non li ha più tolti», racconta Harvey, CEO del brand. «Siamo stati fortunati, ma come lui molti altri. Un altro esempio potrebbe essere Paul Rudd. Ho avuto in cura lui, ma anche di sua madre che aveva un problema di secchezza oculare. Da allora utilizza solo i nostri occhiali sia nella vita sia sul set», prosegue. Harvey è anche optometrista, come dadi ...