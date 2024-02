Quattro arresti per corruzione | c’è anche il figlio di Vincenzo Visco | ex ministro delle Finanze

Bandi e assunzioni illecite, a Roma quattro arrestati tra cui il figlio dell'ex ministro Visco. Soldi e utilità in cambio di lavori da migliaia di euro. Ai domiciliari sono finiti insieme a Gabriele V ...Quattro arresti domiciliari per corruzione e traffico di influenze illecite. Ad eseguirlo i finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria su richieste dalla Procura di Roma. In particolare, ...Quattro arresti domiciliari per corruzione e traffico di influenze illecite. E fra i nomi spunta quello di Gabriele Visco, figlio dell'ex ministro Vincenzo. L’operazione è condotta dai finanzieri del ...