Quattro arresti e sequestro di oltre 26 kg di droga

(Di martedì 6 febbraio 2024) Importanti risultati quelli ottenuti a Roma dagli investigatori della Polizia di Stato del commissariato Appio a seguito della loro attività di contrasto allo spaccio degli stupefacenti. Considerevoli, in termini sia di quantità di stupefacente sequestrato, che di denaro recuperato, le due ultime operazioni effettuate dai poliziotti. Il primo servizio compiuto dagli uomini del commissariato ha avuto origine da un’attività info-investigativa svolta presso un’abitazione di via Maremmana a San Cesareo dove, l’insolito movimento di due ragazzi, non era sfuggito agli agenti. Individuata subito l’autovettura con la quale i due sospettati erano soliti spostarsi dal loro appartamento, i poliziotti hanno atteso il loro rientro per fermarli, identificarli e procedere ad un controllo. Diversi panetti di hashish per un peso di350 grammi sono stati rinvenuti, da parte degli ...