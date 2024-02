Quasi completati i lavori di somma urgenza a Lamporecchio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Non solo Montale e Quarrata: l’alluvione ha causato danni ingenti anche in Valdinievole e nel Montalbano. In particolare a. "Tutti i cantieri disono partiti e, nella metà dei casi, isono anche stati terminati". Il punto della situazione aparte daiinassegnati e realizzati per riparare i danni dell’alluvione. Circa quaranta i cantieri aperti, una ventina quelli portati a termine e altrettanti ancora da concludere, per un valore complessivo di due milioni e 800mila euro. "Da quanto abbiamo rilevato – sottolinea il vicesindaco Daniele Tronci – le unità famigliare danneggiate e inutilizzabili dall’alluvione sono tre. Un paio nella zona collinare di Porciano, l’altra in centro città". ...