Quanto guadagna Marco Mengoni a Sanremo? Cachet 2024

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ci siamo, il gran giorno diè arrivato. Stasera, martedì 6 febbraio, prende il via la 74esima edizione del Festival della canzone italiana. Insieme ad Amadeus a presentare i cantanti in gara ci sarà, vincitore della scorsa edizione. Vediamo il suo, pronto a tornare in tour negli stadi: stasera sarà a– (ilcorrieredellacitta.com)Ricomincia. Da oggi e fino a sabato – e poi anche per i giorni successivi – non si parlerà d’altro. Il Festival, mai come in questi ultimi anni, è capace di catalizzare l’attenzione di tutto e tutti. Di conseguenza, da stasera in avanti, tutto ruoterà attorno al teatro Ariston. Per la conduzione sono cinque i personaggi del ...