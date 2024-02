“Quanto guadagna a settimana” Grande Fratello | scoperto il cachet choc di Beatrice Luzzi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024) Vi siete mai chiestial? Ecco, prima di dirvil’attrice riesce a mettersi in tasca ogniche resta nella casa (e quindi ogni mese), andiamo con ordine. C’è da dire che solo in questa ultima puntata del reality l’interesse del pubblico si è concentrato sulle conseguenze economiche che un’eventuale uscita volontaria dalla casa avrebbe per, oltre al suo compenso per la partecipazione al reality. >> “Oddio Mirko, guarda lì!”. Intruso alnel momento cruciale:per Perla È emerso che i partecipanti di questa edizione, soprattutto quelli di spicco come la famosa ...