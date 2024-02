Quando vengono caricati i punti FantaSanremo in app mobile e sul web

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024) Da oggi in poi si fa sul serio:dunque iin app come su piattaforma web dedicata al gioco del festival canoro più seguito d’Italia? Nella serata odierna, partirà la kermesse e tutti i 30 partecipanti alla gara si esibiranno sul palco dell’Ariston. Ogni artista dunque, al termine del lunghissimo appuntamento in programma fra poche ore, avrà i suoi primi punteggi in game.saranno visibili questi ultimi e dunque si potrà pure osservare la propria posizione in classifica. Per quest’anno l’appper dispositivi mobili Android e pure iOS è la vera novità del gioco canoro ormai di scena da svariati anni. Come raccontato ampiamente nella nostra rubrica L’APProfondimento, ogni artista riceverà dei bonus e dei malus ...