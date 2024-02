Quando a Sanremo giocavano gli scacchisti più forti del mondo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 6 febbraio 2024) AGI - Alexander Alekhine si aggira per le strade diostentando un'indubbia soddisfazione. È il 1930 e il campione di scacchi in carica, dopo la vittoria contro il cubano Capablanca nel 1927, sta vivendo forse il periodo più felice della sua vita. Al suo fianco c'è la terza moglie, la più amata (anche se il loro rapporto non durerà), Nadasha Vasilyev, di quasi 20 anni più grande di lui. Lui è vestito di tutto punto, elegantissimo, giacca, cravatta e cappello d'ordinanza. Lei è ingioiellata, signorile e raffinatissima. Da tre anni Alekhine è cittadino francese. Un sollievo, per lui, che voleva definitivamente lasciarsi alle spalle il tormentato rapporto con l'Unione Sovietica e con i vertici politici e sportivi di Mosca, città che gli aveva dato i natali nel 1892. Il titolo mondiale, e la sua prima positiva difesa nel 1929 dall'assalto di Bogolyubov, gli hanno ...