Putin | c' è il suo zampino dietro al rafforzamento nucleare dell' Iran La Russia vuole la nascita di una nuova Nato intorno ai suoi confini

Il presidente russo Vladimir Putin si recherà in visita in Turchia il prossimo 12 febbraio per incontrare il suo omologo Recep Tayyip Erdogan . Lo ha ... (tpi)

L’oppositore russo Aleksej Navalny ha riferito che in prigione ogni mattina è costretto ad ascoltare la canzone del cantante pro-Putin . Navalny : in ... (periodicodaily)

Nonostante le missioni propagandistiche in Medio Oriente e una certa narrazione che spinge sulle difficoltà ucraine (dando per scontata una vittoria ... (linkiesta)

Bertolotti (Ispi) : “Putin non teme l’ingresso di Kiev in Ue. Avrebbe temuto il suo ingresso nella Nato”

L’avvio del processo per l’ingresso dell’Ucraina in Ue non è una sconfitta per Putin. “Sarebbe stato più preoccupante per lui un avvio dell’ingresso ... (notizie)