“Purple Rain” | alla scoperta del romanzo d’esordio di Laura Calì

(Di martedì 6 febbraio 2024) In anteprima in tutti gli store ildi, “” edizioni Terre Sommerse. Il giorno del funerale di suo padre, Leo scopre un vecchio pianoforte nella soffitta dei nonni ed esprime il desiderio di imparare a suonare. È un bambino dotato di una fervida immaginazione e si vede già come un talento innato, pronto a cavalcare i palcoscenici di tutto il mondo. La sua innocenza, però, si scontra con una crudele realtà di abusi, dove la musica diventa la sua unica forma di conforto. La storia si sviluppa attraverso tre momenti della vita del protagonista, l’infanzia nel 1984, la giovinezza nel 1994 e l’età adulta nel 2014, dove ogni fase è caratterizzata da elementi e musiche tipiche dell’epoca. Queste fasi accompagnano la crescita di Leo, il suo percorso per ...