Puntini rossi sulla pelle del bambino | le possibili cause e quando rivolgersi al pediatra

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di martedì 6 febbraio 2024) La comparsa di eruzioni cutanee, gli anomali cambiamenti della struttura o del colore della, è una realtà comune in età pediatrica e generalmente non grave. Sono il segno e il sintomo di un’ampia varietà di condizioni che possono manifestarsi come reazione a virus e batteri, ma anche a seguito di un’allergia o un’irritazione. L’attenzione verso la presenza dideldeve essere elevata sostanzialmente per due motivi: individuarne la causa e prevederne (laddove possibile) il trattamento e la corretta gestione (anche in termini di contenimento della diffusione del contagio) e, ancora, alleviare il più possibile i sintomi e i fastidi associati che possono causare dolore e ripercussionisalute del. Cosa ...