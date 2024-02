Pugni e morsi alla compagna | 29enne arrestato in flagranza

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 6 febbraio 2024) Osio Sopra. I Carabinieri della Stazione di Osio Sotto, nella mattinata del 2 febbraio, sono intervenuti in Osio Sopra a seguito di una segnalata, furibonda lite domestica ancora in atto. Giunti all’abitazione i militari constatavano le evidenti lesioni riportate da una giovane donna. In casa era presente anche il compagno della stessa, un tunisino, senza fissa dimora, chiaramente responsabile dell’aggressione. Lo stesso, infatti, poco prima, per futili motivi, procuravadonna, con, ferite al volto, al collo emano. La vittima veniva trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Donato di Osio Sotto, da dove in seguito veniva dimessa con 5 giorni di prognosi. L’aggressore, tratto in arresto indi reato per lesioni aggravate, è stato ...