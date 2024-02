Pugni e morsi alla compagna | 29enne arrestato in flagranza a Bergamo

(Di martedì 6 febbraio 2024) Osio Sotto (), 6 febbraio 2024 – Al culmine di una lite furibonda ha preso ala, ferendola al viso, al collo e a una mano. Per questo i carabinieri della stazione di Osio Sotto hannountunisino. I militari, giunti su segnalazione dei vicini presso l'abitazione, hanno constatato le lesioni riportate ddonna. All’arrivo dei militari l’uomo, un tunisino di 29 anni, senza fissa dimora, era ancora presente in casa ed è statoindi reato con l’accusa di lesioni aggravate e condotto presso la casa circondariale di, in attesa della direttissima. La donna è stata invece trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Osio Sotto e in ...

