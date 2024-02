Proteste e contestazioni storiche di Sanremo | dal finto tentato suicidio ai gilet gialli Tutti i precedenti dei trattori

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sul palcoscenico più famoso d’Italia, lecorrono veloci sotto i riflettori di. Non solo scandali e gossip a fare da contorno alla musica, al Festival della Canzone trova spazio anche il dissenso sociale. Quest’anno toccherà alla ‘protesta dei’, il movimento degli agricoltori punta all’Ariston per spiegare le ragioni della crisi. Ma non sono gli unici scampoli di realtà passata da: dalle alzate di ingegno di Baudo – l’unico davvero capace di dosare sapientemente sensibilità e share – ai casi di Fazio e Baglioni, sicuramenti meno capaci di Pippo di intercettare la ‘pancia’ dell’Italia e trasformare il sociale in uno show. O quasi. Eccodei casi che hanno fatto ‘irruzione’ (o quasi) al Festival du. Gli ...

Appoggio pieno agli agricoltori senza bandiere in nome dell'unità ma oltre alle accuse contro le regole UE non mancano le critiche al Governo centrale, a quello regionale e a chi strumentalizza per fi ...Lo dichiara l’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana, in risposta alla protesta in atto da parte della categoria che punto ad arrivare fino alla ribalta della kermesse canora.Genova. «Sanremo è sempre stato terreno di contestazione per la ribalta internazionale che offre e quest’anno non sembra da meno con l’annunciata delegazione di protesta degli agricoltori in arrivo ...