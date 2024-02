Protesta trattori | rabbia nel Casertano | “Così non sopravviviamo”

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNotte di freddo ea Santa Maria Capua Vetere (Caserta) al presidio degli agricoltori, attivato sabato scorso. Qualche agricoltore ha dormito nei, qualcun altro in auto. Da Alife a Parete, quasi tutto il mondo agricoloè rappresentato. E se ieri gli agricoltori, posizionandosi di fronte ad un grande supermercato di un noto marchio, hanno gettato a terra frutta e verdura proprio per alzare l’attenzione sui bassi introiti che la grande distribuzione garantisce loro nell’acquisto dei prodotti agricoli della terra, nei prossimi giorni ci saranno altre forme diche metteranno nel mirino l’indebitamento delle aziende, che causa profitti scarsi, non riescono a pagare rate dei mutui accesi presso gli istituti bancari o le imposte richieste dal fisco; e spesso sono ...

«Il terreno fertile è sempre stato la spina dorsale del sostentamento di un agricoltore. Ma dal 60 al 70 per cento dei suoli in Europa è ora in cattive condizioni. Possiamo invertire queste tendenze.La presidente della Commissione europea: agricoltori hanno ruolo centrale, servono incentivi. A Strasburgo i trattori marciano sull'Europarlamento. Trattori verso Sanremo da Piemonte e Lombardia ...Ancora una giornata di protesta a Cagliari con una ventina di trattori davanti al varco dogana del porto. Prosegue la mobilitazione di agricoltori e pastori per il mondo delle campagne e in ...