Protesta trattori | in duecento domani ad Avellino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSaranno almenodegli agricoltori irpini chemattina, da varie aree territoriali della provincia, arriveranno adper un nuovo presidio della sede della Regione Campania nel centro direzionale di Collina Liguorini. Una delegazione incontrerà Maria Passari, dirigente delle politiche agricole della regione. L’arrivo nel capoluogo irpino è previsto per le 10,30. Dalla Valle dell’Ufita, gli agricoltori percorreranno quasi cinquanta chilometri alla guida deiattraverso la Statale 90 delle Puglie e la Statale Sette bis. Predisposti servizi di vigilanza da parte delle forze dell’Ordine per la nuova “invasione” che fa seguito alle già numerose manifestazioni che da alcune settimane vedono protagonisti agricoltori e imprese contro le ...

Saranno almeno duecento i trattori degli agricoltori irpini che domani mattina, da varie aree territoriali della provincia, arriveranno ad Avellino per un nuovo presidio della sede della Regione ...Il corteo dei trattori raggiungerà Piazza Cavour e si concluderà davanti ...liberi professionisti e a tutta la comunità a unirsi alla protesta: "Non è solo una battaglia agricola, ma una sfida che ...