Protesta dei trattori | von der Leyen | “Ritiriamo la proposta del regolamento sui pesticidi”

(Di martedì 6 febbraio 2024) Bruxelles, 6 febbraio 2024 – La Commissione europea risponde alladeiche sta coinvolgendo gli agricoltori di tutta Europa in lotta contro gli aumenti di costi di produzione legati anche alle nuove imposizioni Ue per il Green Deal e annuncia che si appresta a ritirare ladiSur (Sustainable Use Regulation), mirata a promuovere l’uso sostenibile deiin agricoltura, divenuta motivo di “polarizzazione” politica. Lo annuncia la presidente dell’esecutivo Ue Ursula von der, parlando alla plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. “Solo se i nostri agricoltori potranno vivere della terra – afferma Urusla von der– potranno investire nel futuro. E solo se realizziamo insieme i nostri obiettivi climatici e ...