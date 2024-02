Protesta dei trattori | perché nel mirino è il sistema della grande distribuzione | dalle pratiche commerciali sleali alle vendite sottocosto

(Di martedì 6 febbraio 2024)fino alla Politica agricola comune che, quando si tratta di contributi, dimentica i piccoli agricoltori a cui non si garantisce un reddito. Questo il peso che porta con sé ladei, più profonda del malcontento per il taglio di sconti sul gasolio o di quello dell’esenzione Irpef la cui cancellazione è in discussione alla Camera. Almeno è ancora più profonda per gli agricoltori sempre più penalizzati in una filiera agroalimentare dove a dettare legge è unpiegato, tuttora, allaorganizzata. Nulla è cambiato neppure durante la pandemia e nulla rischia di cambiare se non ...

ROMA – Dal casello Valdichiana dell’A1, in Toscana, a via Nomentana 111, luogo in cui si sono dati appuntamento i trattori di Riscatto Agricolo, il movimento nato per manifestare in queste settimane.È un coro unanime quello che, in questi giorni, si sta elevando dai caselli autostradali di Santa Maria Capua Vetere e Capua. Due movimenti di agricoltori, in protesta contro le scelte ...Sono sempre più agguerriti gli agricoltori e i pastori del Medio Campidano, del Sulcis, della Trexenta e dell'hinterland cagliaritano "accampati" da ormai una settimana davanti al molo Dogane del ...