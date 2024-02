Protesta dei coltivatori | come dar risposta alle loro legittime richieste senza danneggiare i consumatori

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 6 febbraio 2024) di Franco Fronzoni E’ in atto una ribellione degli agricoltori degli Stati della Ue, avviliti per i bassi prezzi alla vendita deiprodotti ed è difficile trovare la strada giusta per soddisfare leche, pur apparendo giustificate, rivestono carattere di complessità in ordine a diversi fattori, tra i quali quelli dei sussidi che il settore ottiene dalla Ue stessa (innumerevoli, specie, in Francia e Germania) e della concorrenza esercitata da produttori esterni che esportano verso la Ue a prezzi inferiori a quelli dei produttori nostrani. La detta complessità sta – oltre quella della differenza della maniera e situazione della produzione – anche nel fatto che il trattamento favorevole accordato alla importazione in Europa è frutto di misure e accordi di più largo raggio che comprendono magari anche nostre esportazioni ...