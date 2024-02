Protesta degli agricoltori | da Battipaglia il sit-in si sposta davanti al Cimitero inglese

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi ètaal, sulla strada ai confini tra i comuni di Pontecagnano Faiano e Bellizzi, lasalernitana del mondo. Trattori in presidio con bandiere ed una sola scritta:”se anche oggi hai mangiato, ringrazia il signore e un agricoltore”. Il presidio, che in un primo momento era stato organizzato nei pressi dello stadio di, per scadenza del permesso richiesto all’avvio dell’iniziativa di, è stato sgomberato ieri di intesa con le forze dell’ordine e trasferito in questa nuova area. Ieri sera erano centinaiain presidio, sotto il controllo delle forze dell’ordine. A Bellizzi, da questa mattina, un po’ alla ...